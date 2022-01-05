Президент Казахстана принял отставку правительства

Правительство богатой нефтью страны объявил поздно во вторник, что восстанавливает некоторые ограничения цен на сжиженный нефтяной газ после того, как протесты охватили Алматы после резкого роста цен на топливо в начале года.

Много казахов переоборудовали свои автомобили на сжиженный газ, который намного дешевле бензина для транспортных средств в Казахстане. Но правительство утверждало, что низкая цена была неприемлемой, и сняло ограничения с 1 января.

После того, как цены на топливо поднялись, 2 января в городе Жанаозен, нефтяном центре и месте смертельных столкновений между протестующими и полицией десять лет назад, начались новые митинги с участием тысяч людей.

Демонстрации распространились на другие части окружающей Мангистауской области и западного Казахстана, включая областной центр Актау и рабочий лагерь, который используется субподрядчиками крупнейшего казахстанского производителя нефти “Тенгизшевройл”. Предприятие во главе с Chevron заявило, что на производство это не повлияло.

В Алматы полиция оцепила главную площадь в понедельник и вторник, а местные СМИ сообщали, что десятки людей были задержаны поздно во вторник, когда протестующие блокировали главную улицу. В центре города заглушили мобильный интернет.

Во вторник вечером правительство объявило, что восстанавливает предельную цену в 50 тенге (0,11 доллара) за литр.