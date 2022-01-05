Переговоры с Россией входят в решающую фазу - МИД Германии

КИЕВ. 5 января. УНН. Переговоры с Россией входят в решающую фазу, а Москва заплатит “высокую политическую и экономическую цену”, если совершит любые милитаристские шаги против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне своего визита в Вашингтон, сообщает УНН со ссылкой на APnews.

Цитата

“Германия “полна решимости", чтобы защитить мирный порядок в Европе, уделяя особое внимание России. Что касается России, то общее обещание европейских и американских правительств понятно. Ее действия имеют четкую цену, единственным выходом из кризиса является диалог. В последние дни и недели мы очень четко разъясняли это российскому правительству. Мы сейчас входим в решающую фазу, на которой состоятся важные переговоры на разных уровнях. И хотя форматы переговоров разнятся, наше послание как трансатлантических партнеров правительства в Москве всегда одно и то же”, — заявила Бербок.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы. Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ. Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Украина заявила о желании участвовать в консультациях.