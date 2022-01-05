Одновременно со встречей России и США состоится заседание Комиссии НАТО-Украина

КИЕВ. 5 января. УНН. В понедельник, 10 января – дата, на которую запланировані переговоры России и США в Женеве – в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО. Об этом сказано в релизе Альянса, опубликованном в среду, пишет УНН.

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“В понедельник, 10 января 2022 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба”, — сказано в сообщении.



Отмечается, что генеральный секретарь и министр проведут совместный пресс-центр в штаб-квартире НАТО.

Кулеба также примет участие в заседании Комиссии НАТО — Украина под председательством генерального секретаря НАТО. Заседание начнется в 11:00 по брюссельскому времени (12:00 по Киеву).

Добавим

Как стало известно накануне, внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится в Брюсселе 7 января для обсуждения наращивания военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов.



Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.



На этом фоне президент РФ Владимир Путин высказал требование о гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Так, 17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу "гарантий безопасности" - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.



Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.



Украина ранее также заявила о желании участвовать в консультациях.