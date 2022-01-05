Президент Казахстана Токаев возглавит Совбез и будет "действовать жестко". Назарбаев уходит в отставку
Касым-Жомарт Токаев
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу и заявил, что вступает на должность главы Совета безопасности и планирует "действовать жестко". Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку, передает УНН.
Детали
В видеообращении президент Казахстана подчеркнул, что останется в столице, "что бы ни было", а также о вступлении в должность председателя Совбеза и планы "действовать жестко".
Отметим, что к этому времени пожизненным председателем Совбеза Казахстана был Назарбаев.
Цитата
"... Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности планирую действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, что народ меня поддержит.
Хоть бы что, я буду находиться в столице. Это мой конституционный долг быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу истории Казахстана. Выйдем из нее сильными.
Вскоре я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ", - отметил Токаев.
Напомним
Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.
В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.
Утром 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.