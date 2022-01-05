Госсубсидии иностранным кинематографистам во время создания фильмов в Украине возвращаются - Зеленский подписал закон

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ст. 11 Закона Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно устранения технических и логических несогласованностей" №1985-IX, который парламент поддержал 17 декабря прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Детали

Как говорится в сообщении, документ позволит разблокировать реализацию ряда прав иностранных субъектов кинематографии, в частности права на получение государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных во время производства фильма на территории Украины.

"Это будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, повышению профессионального уровня украинских специалистов в этой отрасли, международному сотрудничеству кинематографистов, развития инфраструктуры и туризма", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ устраняет технические ошибки, допущенные во время внесения изменений в закон о государственной поддержке кинематографии в Украине относительно предоставления государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, которые понес иностранный субъект кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине.

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Добавим, что первый документ, который должен был урегулировать вопрос так называемых кешрибейтов для иностранных кинематографистов, вступил в силу еще в 2019 году. Однако он содержал ряд технических неточностей.

Производители, при условии соблюдения ряда требований, смогут получить возмещение 25 % общего объема квалифицированных расходов (платежей), например, заработная плата работникам - актерам ли работникам съемочной группы (которые являются резидентами Украины) или другие расходы, непосредственно связанные с производством фильма, который производится на территории Украины.