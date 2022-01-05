ЕС призвал власти Казахстана уважать право на протест, митингующих - избегать насилия

КИЕВ. 5 января. УНН. Европейский союз на фоне обострений во время протестов в городах Казахстана обнародовал заявление, в котором призвал избегать насилия, пишет УНН.

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“Мы призываем все заинтересованные стороны действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия. Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они будут ненасильственными и избегать любого подстрекательства к насилию. Европейский Союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и пропорциональность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности, а также выполнять свои международные обязательства”, — говорится в заявлении.

Детали

ЕС заявляет, что будет внимательно следить за событиями в стране. В блоке подчеркнули, что Казахстан является важным партнером для Европейского Союза.

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“В рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Казахстаном мы рассчитываем на то, что Казахстан будет выполнять свои обязательства, включая свободу прессы и доступ к информации онлайн и оффлайн. Европейский Союз призывает к мирному разрешению ситуации путем инклюзивного диалога со всеми заинтересованными сторонами и уважения к основным правам граждан”, — сказано в заявлении.

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Контекст

В разных городах Казахстана прошли митинги на фоне повышения цен на сжиженный газ. Вспыхнули протесты после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

В ночь на среду из-за массового характера митингов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алмате и Мангистауской области чрезвычайное положение.

С 5 по 19 января в этих регионах будет действовать комендантский час, ограничение на въезд и выезд, запрет на продажу оружия и боеприпасов физлицам, проведение мирных собраний и организацию забастовок.

Вечером 4 января глава государства призвал собравшихся “не поддаваться на провокации изнутри и извне” и говорил, что власть в стране не упадет. Однако на утро 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку.



5 января Токаев поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.

Президент позднее обратился к народу и заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности и планирует “действовать жестко”.