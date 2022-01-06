Боррель заявил, что воочию увидел последствия агрессии РФ против Украины

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Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности 4 января посетил восток Украины. В частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой они уже посетили сервисный центр на Луганщине.

Заметим, что Боррель является первым за все время российской агрессии Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетит линию разграничения на востоке страны.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза, Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, что требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина ранее также заявила о желании участвовать в консультациях.