Боррель заявил, что воочию увидел последствия агрессии РФ против Украины
Киев. 6 Января. УНН.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель воочию увидел последствия российской агрессии против Украины. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на сообщение Борреля в Твиттере.
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“Смог воочию засвидетельствовать последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебою”, — написал глава дипломатии ЕС.
Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь масштабные последствия: “России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности”, — отметил он.
Добавим
Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности 4 января посетил восток Украины. В частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой они уже посетили сервисный центр на Луганщине.
Заметим, что Боррель является первым за все время российской агрессии Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетит линию разграничения на востоке страны.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Глава дипломатии Евросоюза, Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, что требует Россия, обсуждались бы без Европы.
Украина ранее также заявила о желании участвовать в консультациях.
Could eyewitness during visit to Stanytsya Luhanska and contact line w/ Foreign Minister@DmytroKulebaconsequences of aggressions against Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF)January 5, 2022
Any further military aggression would have massive consequences; Russia needs to de-escalate and fully implement Minsk agreements.pic.twitter.com/M7mKKdKeDP