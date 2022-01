Боррель заявил, что воочию увидел последствия агрессии РФ против Украины

Киев. 6 Января. УНН.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель воочию увидел последствия российской агрессии против Украины. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на сообщение Борреля в Твиттере.

Цитата

“Смог воочию засвидетельствовать последствия агрессии против Украины во время посещения Станицы Луганской и линии разграничения с министром иностранных дел Дмитрием Кулебою”, — написал глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь масштабные последствия: “России необходимо снизить уровень эскалации и полностью выполнить Минские договоренности”, — отметил он.

Could eyewitness during visit to Stanytsya Luhanska and contact line w/ Foreign Minister@DmytroKulebaconsequences of aggressions against Ukraine.



Any further military aggression would have massive consequences; Russia needs to de-escalate and fully implement Minsk agreements.pic.twitter.com/M7mKKdKeDP