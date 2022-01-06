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Апелляцию Януковича вернули в суд первой инстанции

Апелляцию Януковича вернули в суд первой инстанции

КИЕВ. 6 января. УНН. Киевский апелляционный суд вернул уголовное дело вместе с апелляционной жалобой осужденного экс-президента Виктора Януковича в Оболонский районный суд города Киева. Об этом сообщается в пресс-службе Киевского апелляционного суда, передает УНН.

Цитата

“Определением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 05 января 2022 года уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного В. Ф. Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним

В конце декабря 2021 года Окружной административный суд Киева открыл дело по иску бывшего президента Украины Виктора Януковича до Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Виктор Янукович
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