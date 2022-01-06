Порошенко 17 января вернется в Украину и пойдет к Венедиктовой

КИЕВ. 6 января. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится в Варшаве, 17 января вернется в Украину, и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Об этом он сообщил на своем Facebook, передает УНН.

Цитата

“17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы появиться в суде и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на безотлагательный прием”, - написал Порошенко.

Детали

Он добавил, что не собирается "защищаться от Зеленского”, и приедет “для защиты Украины от некомпетентного руководства и внешней агрессии”.

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Контекст

20 декабря пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко было сообщено по почте о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Так, следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.