В Госдуме РФ призвали провести референдум о “воссоединении Казахстана с Россией”

КИЕВ. 6 января. УНН. Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за проведение референдума о “воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”, пишет УНН.

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“Центральная Азия — это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией”, — написал Хамзаев в Facebook.

Детали

Депутат отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев “все свои заявления делает на русском языке”. Такую инициативу Хамзаев считает “хорошим проявлением подлинной демократии”.

Что было ранее

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все страны, которые входят в ОДКБ, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.

6 января Россия ввела “миротворцев” в Казахстан.