Суд арестовал все имущество Порошенко

КИЕВ. 6 января. УНН. Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань после заседания. Отметим, что ранее УНН сообщал, что по прогнозам профессионального астролога Ксении Базыленко, в 2022 году на Порошенко может ожидать арест бизнесактивов и имущества.

Цитата

“Наложили арест на все имущество Петра Алексеевича”, — сказал адвокат.

Детали

По его словам, будет подана апелляционная жалоба на решение суда.

Добавим

Ранее УНН сообщал, что профессиональный астролог Ксения Базыленко спрогнозировала, что в 2022 году на Порошенко может ожидать арест бизнесактивов и имущества.

Что было раньше

В суд поступило ходатайство прокуратуры об аресте всего имущества и активов пятого президента Украины Петра Порошенко.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.



Сегодня, 6 января Порошенко заявил, что 17 января вернется в Украину, и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.