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В Москве началась встреча “нормандской четверки” на уровне политсоветников без Украины - СМИ

В Москве началась встреча “нормандской четверки” на уровне политсоветников без Украины - СМИ

КИЕВ. 6 января. УНН. В Москве началась встреча на уровне политических советников лидеров “нормандской четверки”. Как пишут российские СМИ, встреча проходит без участия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, передает УНН.

Детали

Как пишут СМИ, в эти минуты замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак проводит переговоры "по внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Добавим

5 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с политическими советниками стран-участниц "нормандского формата" - Франции и Германии перед тем, как они отправятся в Москву.

Ермак сообщил, что стороны договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации.

Контекст

Немецкая сторона первой сообщила о том, что встреча внешнеполитического советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ состоится на этой неделе.

Позднее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по “нормандскому формату” — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике и его французский коллега встретятся “на этой неделе” со своим российским коллегой. Оба на этой неделе также проведут переговоры с украинским правительством, пишет издание.

Между США и их европейскими союзниками существует очень тесный контакт, подчеркнули как официальный представитель правительства, так и представитель министерства иностранных дел ФРГ, принимая во внимание телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, встреча
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