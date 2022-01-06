Министр обороны России Шойгу созвонился с главой Пентагона: обсуждали Украину

КИЕВ. 6 января. УНН. Министр обороны России Сергей Шойгу в четверг созвонился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили ситуацию на украинской границе. Об этом говорится в официальном заявлении Пентагона, передает УНН.

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“6 января министр обороны Ллойд Дж. Остин беседовал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков вблизи границ Украины”, - говорится в сообщении.

Отметим, что в российском ведомстве заявили, что стороны обсудили “вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес”, пишет ТАСС.

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"6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - сообщили журналистам в министерстве.

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Как информировал УНН, администрация США Джо Байдена считает, что наибольшего прогресса в отношениях с Россией можно достичь за столом переговоров — “сидя друг напротив друга за закрытыми дверями” и в тесных консультациях с союзниками и партнерами.

Там также добавили, что у США, в отличие от России, есть список опасений, и американская сторона пока не планирует выставлять их на всеобщее обозрение.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там Системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.

15 декабря Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил РФ: Украина и Грузия имеют право выбирать собственные альянсы, а “сферы влияния” — уже история.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

В Госдепартаменте США указали, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией о гарантиях европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.