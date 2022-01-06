В Казахстане застряли 43 украинца, завтра у них есть шанс вернуться домой - МИД

КИЕВ. 6 января. УНН. В посольство Украины в Казахстане обратились 43 гражданина, которые должны были вернуться на Родину отмененными рейсами из Алматы и Нур-Сулатана. Об этом УНН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Министерство иностранных дел принимает меры для защиты интересов украинцев в Казахстане.

Цитата

“Сейчас в посольство обратились 43 гражданина. Все они пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана. Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь. По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января”, - сообщил Николенко.

Он добавил, что Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.

Детали

По словам представителя МИД, в настоящее время информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане пока отсутствует.

Министерство призывает украинцев продолжать неукоснительно следовать рекомендациям МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в крупных городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность.

В случае необходимости помощи, советуют немедленно обращаться в посольство.

Напомним

По состоянию на утро четверга МИД Украины владело информацией о том, что группа украинских граждан 5 января не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев из-за приостановки работы аэропорта.

Сообщалось, что посольство Украины в Нур-Султане перешло круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: [email protected]

МИД призывает украинских граждан избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

Контекст

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев направил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Вечером того же дня Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране. По состоянию на утро четверга в страну начали съезжаться миротворцы ОДКБ, в первую очередь - из России. Всего их ожидается до 3 тысяч.