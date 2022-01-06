Длилась четыре часа: в Москве завершилась встреча "нормандской четверки" на уровне политсоветников без Украины

КИЕВ. 6 января. УНН. Переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по "нормандскому формату" из Германии и Франции завершились. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Отмечается, что ФРГ представлял внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, Францию - дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн. Переговоры продлились 4,5 часа.

Что было ранее

Немецкая сторона первой сообщила о том, что встреча внешнеполитического советника канцлера Германии с коллегами из Франции и РФ состоится на этой неделе.

Позднее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве должен был провести переговоры с политическими советниками по “нормандскому формату” — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.



Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике и его французский коллега встретятся “на этой неделе” со своим российским коллегой. Оба на этой неделе также проведут переговоры с украинским правительством, пишет издание.

Между США и их европейскими союзниками существует очень тесный контакт, подчеркнули как официальный представитель правительства, так и представитель министерства иностранных дел ФРГ, принимая во внимание телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года.

Добавим

5 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с политическими советниками стран-участниц "нормандского формата" - Франции и Германии перед тем, как они отправятся в Москву.