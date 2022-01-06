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Новости: Политика
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В ГБР заявили, что Порошенко, скорее всего, не планировал свой зарубежный визит заранее

В ГБР заявили, что Порошенко, скорее всего, не планировал свой зарубежный визит заранее

Петр Порошенко

КИЕВ. 6 января. УНН. В ГБР установили, что пятый Президент Украины Петр Порошенко, которому вручили подозрение о государственной измене, скорее всего, не планировал свой визит заранее. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Детали

Несмотря на заявление адвоката Порошенко о заранее сформированном плане его поездки в страны ЕС, следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

“В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря — через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о, якобы, заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко П. А. для проведения соответствующих следственных действий", - отметили в ГБР.

Что было раньше

Сегодня Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

Напомним

Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направили письмо о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко также вызвали в четверг, 23 декабря в ГБР.

Однако он заявил, что вернется в страну уже в следующем году. По его словам, он работает “в Варшаве”.

Сегодня, 6 января Порошенко заявил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Петр Порошенко
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