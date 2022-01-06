На несколько дней или недель: генсек ОДКБ заявил, что строк присутствия миротворцев в Казахстане будет будет зависеть от ситуации

КИЕВ. 6 января. УНН. Строк присутствия миротворцев в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики. Об этом росийским СМИ сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, пишет УНН.

Детали

В частности он отметил, что в самой ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане ненадолго - на несколько дней или недель. После завершения операции все войска ОДКБ выведут. В каких казахстанских городах разместят миротворцев ОДКБ, зависит от того, где они понадобятся.

Также он указал, что миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены.

"Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая — охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача — оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно", — заявил генсек.

Дополнение

Президент Токаев заявил, что "террористические банды" провели серьезную подготовку за границей и у Алматы одна из таких банд захватила пять самолетов.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале "Хабар" призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все входящие в ОДКБ страны, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.

6 января Россия ввела "миротворцев" в Казахстан.