ЕС остается самым надежным партнером Украины в это критическое время: итоги визита Бореля в Украину

КИЕВ. 6 января. УНН. После визита в Украину глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в это критическое время, и подтвердил постоянную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в свете наращивания российской армии вдоль границы с Украиной. Об этом говорится в итогах дипломатической службы ЕС, передает УНН.

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“Во время своей первой поездки в 2022 году Высокий представитель/вице-президент Жозеп Боррель посетил Украину 4-6 января. Это был первый раз, когда он отправился на восток Украины и на линию соприкосновения. Во время визита Боррель подтвердил, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в это критическое время, и подтвердил постоянную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в свете наращивания российской армии вдоль границы с Украиной”, — говорится в заявлении.

Детали

В частности отмечается, что визит на линию соприкосновения вместе с министром иностранных дел Украины Кулебой дал возможность воочию увидеть драматические последствия конфликта и его влияние на жизнь людей за последние восемь лет. В этом контексте Боррель высоко оценил работу международных организаций, неправительственных организаций и украинского правительства, работающих на местах.

Также он напомнил, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и тяжелые издержки для России, и отметил координации ЕС с США, НАТО и другими единомышленниками и подчеркнул необходимость немедленной деэскалации напряженности в России и полного выполнения Минских договоренностей.

Боррель выразил четкую поддержку усилий в урегулировании конфликта и в работе Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата.

“Боррель подтвердил, что в Европе нет безопасности без безопасности Украины, и любые дискуссии о европейской и украинской безопасности должны включать Европейский Союз и Украину. Он добавил, что эти дискуссии должны основываться на обязательствах и обязательствах ОБСЕ и ООН и укреплять их”, — говорится в заявлении.

Также, Боррель после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, отметил важность комплексных реформ как средства усиления устойчивости Украины в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также напомнил об политическую, финансовую и экономическую поддержку, оказанную Украине с начала конфликта в Украине в размере более 17 миллиардов евро.

“Визит происходит в критический момент накануне неформального заседания Совета иностранных дел (заседания Гімніча) на следующей неделе и неформального совета с министрами обороны, а также начала дискуссий между Россией, США и НАТО”, — говорится в заявлении.

Напомним

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности посетил восток Украины. В частности, с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой он посетил сервисный центр на Луганщине.

Заметим, что Боррель является первым за все время российской агрессии Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который посетил линию разграничения на востоке страны.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.