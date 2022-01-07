Глава правительства Швеции о предложении РФ по безопасности: мы сами определяем нашу внешнюю политику
КИЕВ. 7 января. УНН. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые "гарантии безопасности" в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать. Соответствующий комментарий премьер-министра Магдалины Андерссон разместила на странице правительства, передает УНН.
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“Порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции именно мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, а также то, с кем мы предпочитаем сотрудничать”, — говорится в сообщении.
Детали
Глава правительства также заявила, что на фоне событий в Украине и вокруг нее, а также ухудшение ситуации с безопасностью, она провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и планирует провести переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Отмечается, что правительство также ведет диалог с администрацией США.
“Международное право должно уважаться и соблюдаться. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать решения в области политики безопасности”, — резюмировала Андерссон.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.
Украина заявила о желании участвовать в консультациях.