Глава правительства Швеции о предложении РФ по безопасности: мы сами определяем нашу внешнюю политику

КИЕВ. 7 января. УНН. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые "гарантии безопасности" в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать. Соответствующий комментарий премьер-министра Магдалины Андерссон разместила на странице правительства, передает УНН.

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“Порядок европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции именно мы сами определяем нашу внешнюю политику и политику безопасности, а также то, с кем мы предпочитаем сотрудничать”, — говорится в сообщении.

Детали

Глава правительства также заявила, что на фоне событий в Украине и вокруг нее, а также ухудшение ситуации с безопасностью, она провела телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё и планирует провести переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Отмечается, что правительство также ведет диалог с администрацией США.

“Международное право должно уважаться и соблюдаться. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать решения в области политики безопасности”, — резюмировала Андерссон.