Госдеп: законопроект против "Северного потока-2" не является попыткой противостояния агрессии РФ или защиты Украины

КИЕВ. 7 января. УНН. Законопроект, обязывающий американские власти ввести санкции в отношении газопровода “Северный поток — 2”, может ослабить единство США с союзниками. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает УНН.

Детали

Прайса попросили прокомментировать соответствующий законопроект сенатора-республиканца Теда Круза (от штата Техас), который, как ожидается, на следующей неделе будет рассматриваться в верхней палате Конгресса США.

Цитата

“К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является искренней попыткой противостоять дальнейшей российской агрессии или защитить Украину. Мы обеспокоены тем, что принятие этого законопроекта лишь подорвет единство среди наших европейских союзников в решающий момент, когда нам необходимо выступить единым фронтом в ответ на российские угрозы в отношении Украины. Администрация (США) работает с Конгрессом и европейскими партнерами над пакетом санкций, которые максимально увеличивают потенциальные расходы для России, если Москва продолжит агрессию против Украины. Этот законопроект этого не делает”, — сказал дипломат.

Дополнение

По его словам, сейчас “крайне важно обеспечить максимальную трансатлантический единство и противодействие потенциальным российским угрозам для Украины”. “Россия истолкует любое изменение наших позиций, вызванное санкциями в отношении Северного потока — 2”, как возможность использовать трещину в трансатлантических отношениях. И нынешняя администрация (США) не намерена позволить им этого“, — утверждал Прайс. Он добавил, что США продолжат обеспечивать реализацию уже одобренных ранее инициатив по ограничению по трубопроводу. Дипломат считает, что уже имеющиеся меры и договоренности с Германией “снижают риски для европейской энергетической безопасности, а также безопасности Украины”.

Добавим

Как сообщила ранее газета Politico, Сенат, скорее всего, не утвердит на следующей неделе предложенный Крузом законопроект по санкциям против газопровода. По данным издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций по газопроводу, “в среду сигнализировали об изменении своей позиции”.

Напомним

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что трудно представить, что газопровод “Северный поток 2” заработает, если Россия нападет на Украину.