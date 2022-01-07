Ситуация в Казахстане: власти заявили о расчистке площади Республики, журналисты сообщают об убитых демонстрантах

КИЕВ. 7 января. УНН. Площадь Республики Алматы "расчищена от преступных группировок", однако здания госорганов находятся под контролем силовиков. Об этом вечером 6 января написали казахстанские СМИ со ссылкой на МВД страны, передает УНН со ссылкой на kloop.kg.

Детали

Пока неизвестно об убитых или пострадавших протестующих. Но ряд местных СМИ сообщают, что на площади в Алматы был убит как минимум один демонстрант. Власть называет свои действия “зачистками” или “антитеррористической операцией”.

Информация от МВД Казахстана

Informburo.kz в 21:32 6 января, со ссылкой на МВД Казахстана, написало, что “Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок”.

Позже в МВД сообщили, что “самая сложная обстановка” среди всех регионов страны остается в Алматы. По данным ведомства, в Нур-Султане, Шимкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях ситуация остается стабильной.

“В регионах выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие, их уничтожение”, — приводит сообщение МВД Vlast.kz.

Кроме того, издание в 22:23 сообщило, что бывшая резиденция президента, акимат города Алматы и другие здания госорганов “освободили сразу после площади Республики”.

Vlast.kz со ссылкой на МВД Казахстана в 17:49 написало, что полицейские в Алматы задерживают демонстрантов и отбивают здания.

В пресс-службе МВД журналистам издания тогда заявили, что против митингующих “применяют оружие — это во время ЧП имеет место”. Также в пресс-службе сетовали, что демонстранты “прикрываются женщинами и детьми”, что “усложняет работу” полицейских.

Стрельба на площади в Алматы

Российское информагентство “ТАСС” со ссылкой на своего корреспондента в 18:54 6 января сообщило, что в Алматы началась сильная стрельба и слышны взрывы. По их данным, военные тогда потребовали от протестующих покинуть площадь Республики города и предупредили об открытии огня.

“Стрельба на площади Республики в Алматы продолжается, военные ведут огонь”, — писал ТАСС в 19:30.

Казахстанское бюро “Радио Свобода” со ссылкой на находившегося на площади журналиста Ануара Даниярова в 20:53 написало, что там погиб по меньшей мере один человек. По данным издания, погибшего от 18-20 лет, он получил ранение в легкие и скончался по дороге в больницу. Кроме того, в результате взрыва гранаты ранения получили пять человек.

“В 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника и открыла огонь из автоматов”, — сообщило издание.

Журналистам Радио Свобода активистка Айгерим Тулеужанова рассказала, что большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь.

“Протестующие требовали создания специального кризисного штаба, отказа от введения военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и формирования отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов-мародеров”, — пишет издание.

Журналисты издания Vlast.kz также побеседовали с одним из активистов, который был у здания акимата Алматы около 17:00. Активист сообщил, что стал свидетелем стрельбы в мирных протестующих и гибели некоторых из них.

“Я живу рядом с Новой площадью. Сегодня ближе к вечеру я вышел в магазин и обратил внимание на людей, убирающих мусор. Я подошел к ним поговорить, и к тому времени приехали другие активисты. Они имели тканевые транспаранты, в которых было написано: „Токаев, уводи войска (ОДКБ), мы — мирный народ“, и „Мы — жители Алматы, мы террористы“. Приблизительно к 18:30 мы растягивали ткани с надписями, скандировали лозунги и делали фотографии. В это время на площади были только мирные демонстранты, не было даже полиции и военных”, — рассказал активист.

По его словам, стрельба началась с наступлением темноты.

“Потом стало темнеть, у меня сел телефон, и я зашел домой взять зарядку. В этот момент начались взрывы и стрельба. Люди начали бежать с площади и возле моего подъезда собралась толпа. С собой активисты вели молодого парня, который был ранен. Они вынуждены были оставить его и разбежаться, потому что в них начали стрелять. Когда я и активисты снова подошли к парню, он уже не дышал. Мы пытались вызвать скорую, но нам отказали из-за отсутствия машин. Вместо этого предложили довезти его самостоятельно, но это было невозможно. Тело парня все еще лежит на площади. Мы видели, что были убиты еще несколько парней. Сначала активистов стреляли холостыми патронами, но после небольшой паузы стали стрелять боевыми. В настоящее время стрельба у здания акимата все еще продолжается”, — сказал он.

Издание Orda.kz сообщило, что под обстрел попала съемочная группа телеканала Алматы в районе резиденции президента.

“Погиб водитель авто. Журналисту раздробили несколько пальцев, его госпитализировали”, — пишут журналисты.

Дополнение

Власти города в ночь на 6 января начали разгонять демонстрантов и назвали это “антитеррористической” спецоперацией. До этого президент Касим-Жомарт Токаев назвал протестующих “бандитами и настоящими террористами”.

Днем 6 января пресс-секретарь Департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что в результате “антитеррористической” спецоперации “ликвидированы десятки” людей и их лица “устанавливаются”. Kloopa отмечает, что скорее всего, под словом “ликвидированный” подразумевается убийство демонстрантов.

Уже вечером 6 января в МВД изданию Vlast.kz заявили, что “среди террористов и задержанных нет данных о погибших”. По данным ведомства, в Алматы задержаны 2298 человек.

“Около 1000 пострадавших обратились в больницу, 378 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации”, — писало Vlast.kz в 17:49.

Власти Казахстана до сих пор не обнародовали точное количество убитых и пострадавших демонстрантов. Однако власти предоставляют точные цифры по погибшим полицейским — сейчас известно о по меньшей мере 18 убитых правоохранителях. Также пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии.

Контекст

Президент Токаев заявил, что “террористические банды” провели серьезную подготовку за границей и в Алматы одна из таких банд захватила пять самолетов.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев 5 января провел заседание контртеррористического штаба и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в наведении порядка в стране.

Генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров на государственном телеканале “Хабар” призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) ввести войска в страну. По словам Аубакирова, ввести войска должны именно все входящие в ОДКБ страны, а не одна.

Как известно, в ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

5 января президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил ситуацию в Казахстане с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым.

Белорусский лидер заявил, что в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ.

6 января Россия ввела “миротворцев” в Казахстан. В тот же день своих миротворцев ввела и Беларусь.