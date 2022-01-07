Посол Украины в ФРГ сообщил, что Берлин забыл о стремлении Киева в ЕС

КИЕВ. 7 января. УНН. В Германии и Европе забыли о желании Украины вступить в Евросоюз, однако новое немецкое правительство должно разорвать “порочный круг”. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции WDR, передает УНН.

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“Тогда (во время Революции Достоинства в 2014 году. — Ред.) выступали не только против (бывшего президента Виктора) Януковича, а прежде всего за членство в ЕС. К сожалению, об этом очень быстро забыли в Европе и Германии”, — рассказал дипломат.

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Мельник также выразил надежду, что новое правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем будет действовать иначе, чем предыдущее, которое возглавляла Ангела Меркель. “Порочный круг должен быть разорван”, — резюмировал посол.

Напомним

После визита в Украину глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Европейский Союз остается надежным партнером Украины в это критическое время, и подтвердил постоянную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в свете наращивания российской армии вдоль границы с Украиной.