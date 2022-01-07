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Из кого будут формировать подразделения теробороны Украины: объясняет разведка

Из кого будут формировать подразделения теробороны Украины: объясняет разведка

КИЕВ. 7 января. УНН. Основу теробороны составят граждане Украины, которые прошли военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны, пишетУНН.

Цитата

"Основу добровольческих формирований территориальных громад составят граждане Украины, которые прошли воинскую службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Об этом говорится в статье 9 Закона Украины “Об основах национального сопротивления”, - сообщили в ГУР МОУ.

Отмечается, что украинцы, которые не проходили службу в ВСУ, военных формированиях и правоохранительных органах, среди прочих также будут в добровольческих формирований территориальных общин.

Они зачисляются в состав после принесения Присяги добровольца территориальной обороны.

Кроме этого, по данным Главного управления, для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

В то же время, сообщается, что в состав добровольческих формирований территориальных громад не может быть зачислено лицо, которое было ранее осуждено к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированных, или имеет две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Контекст

1 января 2022 года в Украине введено в действие Закон Украины “Об основах национального сопротивления”. Согласно этому закону ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назначил командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

Источник: УНН
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