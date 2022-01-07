Глава МИД Великобритании собирается посетить Украину и предупредила Россию о последствиях агрессии

КИЕВ. 7 января. УНН. Массивные, скоординированные санкции, угрожающие России в случае начала военных действий против Украины, ударят по российской элите и ее способности осуществлять финансовые операции. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая в парламенте, предупредив, что Запад не может позволить себе поощрять Москву на решающих переговорах на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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Трасс подчеркнула, что было бы неправильно лишать Украину права на вступление в НАТО: “Великобритания по-прежнему поддерживает стремление Украины к членству в НАТО в соответствии с декларацией саммита в Бухаресте 2008 года”.

“Нет никаких оправданий воинственной позиции России по отношению к Украине. Она неспровоцирована и является частью более широкой модели поведения Кремля, который полагается на дезинформацию и недоверие, чтобы попытаться одержать верх”, — добавила она.

Детали

Как отмечает издание, замечания министра косвенно подтверждают, что в случае, если Россия пойдет на вторжение в Украину, она может быть от лючена от Swift.

США и союзники по НАТО неоднократно заявляли, что у них есть массивный пакет санкций и им готовы воспользоваться, если Россия пойдет на вторжение.

Трасс заявила, что Великобритания работает с партнерами над этими санкциями, включая меры, нацеленные на финансовый сектор и физических лиц из РФ.

Она также сообщила, что в следующем месяце поедет в Украину.

Министр, помимо прочего, призвала Германию прекратить свою стратегическую зависимость от российского газа, символом которой является газопровод “Северный поток-2”, заявив, что это часть более широкой проблемы зависимости Запада от ресурсов автократов.

Добавим

Ранее на этой неделе беседу с британским дипломатом провел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Главы дипломатий скоординировали позиции Украины и Великобритании на фоне агрессивных действий Российской Федерации и дипломатических переговоров, которые пройдут в различных форматах в ближайшие недели по линии НАТО, ОБСЕ и ЕС.

Переговоры прошли в преддверии внеочередной встречи глав МИД НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее.