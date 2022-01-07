Лукашенко взял “более жесткий курс” на суверенитет и хочет вернуть Украину “в лоно веры”

КИЕВ. 7 января. УНН. Самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении храма Преподобных Оптинских старцев в Минске заявил, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета страны и одновременно на укрепление связей с “братскими странами”, пишет УНН.

По его мнению, к таким странам относятся Россия, Казахстан и Украина.

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“Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, — будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может”, — сказал Лукашенко, которого цитирует его пресслужба.

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“И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей”, — добавил он.

Детали

Самопровозглашенный президент также назвал протесты в Казахстане попыткой “утопить в крови Россию”, заявив, что события в стране являются “попыткой иностранного вмешательства”.

Что было ранее

Как писал УНН, Беларусь вслед за Россией направила в Казахстан “миротворцев” в ответ на призыв президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к странам ОДКБ.



Добавим

Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.

Утром 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.

Кроме того, сообщали, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.



В пятницу, 7 января Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.



