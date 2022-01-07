Европа должна быть за столом американо-российских переговоров по Украине: Макрон и фон дер Ляйен

КИЕВ. 7 января. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон во время брифинга в пятницу заявили о том, что европейцы должны находится за столом переговоров со США и Россией по вопросам безопасности в Европе, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

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“Каким бы ни было решение, оно должно пройти через Европу (..). Решение будет только с Европой”, — подчеркнула фон дер Ляйен, говоря о ситуации вокруг Украины и вопросах региональной безопасности.

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“Вся геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа, Европейский Союз, могли предложить свое видение, действовать и сидеть за столом со всеми заинтересованными сторонами”, — добавил Макрон.

Детали

ЕС, США и Украина в течение нескольких недель выражают обеспокоенность в связи со скоплением десятков тысяч российских солдат на украинской границе.

Российско-американские переговоры о безопастности должны начаться в понедельник в Женеве, после чего состоится встреча Россия-НАТО и еще одна встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

“Мы собираемся вместе предложить наше видение архитектуры европейской безопасности”, — отметил Макрон.

Он сказал, что он и канцлер Германии Олаф Шольц предложили президенту России Владимиру Путину провести “в ближайшие недели” новую встречу с Украиной в “нормандском формате”.

Что было ранее

Накануне состоялись переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака с политическими советниками по “нормандскому формату” без Украины.



Перед этим, 5 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с политическими советниками стран “нормандского формата” Германии и Франции.



Диалог состоялся на фоне опасений Украины и западных партнеров из-за обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивания российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиления российской дезинформации.