Кулеба переговорил с Госсекретарем США: согласовали позиции перед переговорами с Россией

КИЕВ. 7 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном по результатам министерской встречи стран-членов НАТО, сообщает УНН со ссылкой на сообщение глав внешнеполитических ведомств Украины и США.

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“Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в различных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня”, — сообщил Кулеба в Тwitter.

О факте разговора сообщил и Госсекретарь США Блинкен.

“Во время разговора с министром иностранных дел Украины я подтвердил непоколебимую поддержку США Украине”, — написал он Энтони Блинкен в Тwitter и добавил — “Мы работаем бок о бок с Украиной — НАТО, союзники и партнеры — для сдерживания дальнейшей российской агрессии”.

Контекст

7 января в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов.

После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.