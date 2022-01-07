В Праге двух чехов обвинили в терроризме из-за участия в войне против Украины

КИЕВ. 7 января. УНН. Высшая прокуратура в столице Чехии Праге сообщила, что вынесла связанные с терроризмом обвинения еще против двух чешских граждан из-за их участия в гибридной агрессии России против Украины на Донбассе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Как говорится в сообщении, обвинения были поданы в Городской суд в Праге — против одного из них 15 декабря, против другого 30 декабря 2021 года.

Их действия квалифицированы по статьям чешского Уголовного кодекса об участии в террористическом сообществе как главный деятель или представитель и о террористическое нападение, повлекшее угрозу жизни или здоровью человека с целью повлечь смерть или тяжкий вред здоровью, совершенный в составе организованной группировки. Одного из подозреваемых также обвиняют в том, что его действия привели к тяжкому вреду здоровью или смерти человека.

Эти статьи предусматривают наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Но прокуратура при этом применила и отягчающую статью о действиях, совершенных в пользу организованной преступной группировки, сообщил прокурор Марек Бодлак. Эта статья предусматривает повышение первоначального срока еще на треть.

Чешское право определяет, что упомянутые действия, связанные с терроризмом, наказываются и в случае, когда они совершены не только против Чехии или международных организаций, но и против других государств. Обвиняемые, по данным прокуратуры, воевали в рядах российских гибридных сил против Украины в 2015-2019 и в 2016-2020 годах.

В кратком сообщении других подробностей относительно этих лиц или конкретных инкриминируемых им действий не приведено. В частности, неясно, обвиняемые эти граждане Чехии лично, а заочно. Ряд других людей были обвинены, а затем и осуждены за участие в российской агрессии в то время, как они скрываются, как считается, на оккупированной части украинского Донбасса.

Ранее

4 января, Городской суд Праги приговорил к 21 году заключения еще одного гражданина страны, который принимал участие в российской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.

Ранее в Чехии осудили целый ряд лиц, принимавших участие в деятельности незаконных вооруженных группировок “ДНР” и “ЛНВ”, что как гибридные силы России захватили части Донецкой и Луганской областей и признаны в Украине террористическими, или лиц, которые поддерживали такую участие. Часть таких приговоров тоже вынесена заочно: осужденные, вероятнее всего, скрываются на оккупированной части Донбасса.