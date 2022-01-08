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Блинкен заявил о вероятных российских провокациях как повод для вторжения в Украину

Блинкен заявил о вероятных российских провокациях как повод для вторжения в Украину

КИЕВ. 8 января. УНН. Россия способна устроить провокацию, чтобы затем применить военную силу против Украины. Об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.

Цитата

“Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а потом попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украине. — Ред.), надеясь, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно”, — сказал он.

Детали

В частности, Блинкен заявил, что Россия продвигает “ложные нарративы” в отношении Украины накануне переговоров России и США.

Контекст

7 января в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов. После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Стоит также отметить, что встреча пройдет перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Госдеп
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