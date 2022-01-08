Катастрофа МАУ в Иране: шагов от Украины в ближайшие месяцы ожидать не стоит

КИЕВ. 8 января. УНН. Решительных шагов, о которых было сказано в заявлении Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 в Иране, не стоит ожидать в ближайшие месяцы. Об этом УНН сообщила директор департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева.

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УНН поинтересовался, как скоро можно ожидать следующих шагов от группы.

“Не завтра. Международное право - очень медленная штука, чрезвычайно медленная. Поэтому ожидать что-то даже в течение ближайших месяцев не стоит”, - отметила Золотарева.

Детали

Собеседница подчеркнула важность работы с партнерами. Как известно, в международной группе помимо нее - Канада, Швеция и Соединенное Королевство.

Также, из разговора о дальнейших шагах удалось понять, что речь не идет о Международном уголовном суде. На вопрос об обращении в Международный суд ООН, собеседница не дала четкого ответа.

Ранее представители Украины заявляли, что изучают такую возможность.

Контекст

6 Января Международная группа заявила о том, что Иран не видит нужды вести переговоры с ней.

Несмотря на наши усилия за последние два года и многочисленные попытки решить этот вопрос путем переговоров, международная группа определила, что все дальнейшие попытки убедить Иран и вступить в переговоры являются тщетными. Международная группа сейчас сосредоточится на дальнейших действиях для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права”, - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Более 17 месяцев назад Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном рейс 752 авиакомпании МАУ двумя ракетами класса "земля-воздух", в результате чего погибли все 176 пассажиров, в том числе 138 человек, связанных с Канадой.

В течение трех дней после уничтожения самолета Иран отрицал свою ответственность. Только после того, как по всему миру были собраны доказательства, иранские официальные лица заявили, что их военные "по ошибке" сбили пассажирский самолет.

В считанные дни место аварии было снесено бульдозером. Семьи утверждают, что обручальные кольца, кошельки и багаж жертв были украдены.

Официальные лица режима запретили семьям планировать собственные похороны.

Иранским властям понадобилось шесть месяцев, чтобы загрузить и проанализировать регистраторы полетных данных самолета, а Канаде не предоставили доступ к этим данным. За последний год семьи жертв в Канаде сообщали о преследовании, угрозах и запугивании со стороны подозрительных лиц.