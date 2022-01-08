Посол Грузии в НАТО: Грузия и Украина сидят в одной лодке

КИЕВ. 8 января. УНН. Январь будет очень насыщенным, мы проводим встречи с партнерами по НАТО в координации с украинцами, чтобы заручиться большей поддержкой, мы сейчас в одной лодке. Об этом заявил в интервью Первому каналу Грузии посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе, передает УНН.

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о словам Долидзе, вчера на встрече министров иностранных дел стран НАТО было четко заявлено, что существующие нормы международного права, которые Россия подписала, но не соблюдает, пересмотру не подлежат.

«Вчерашние заявления Столтенберга и Блинкена касались того, что не НАТО вторглась в Грузию и Украину — а вторглась Россия; НАТО не нарушала своих обязательств по международному праву — их нарушила Россия, и только Россия должна взять ответственность за такие действия. Было сказано, решение Бухарестского саммита не подлежит никакому пересмотру, суверенные страны сами будут решать, к какому союзу безопасности они присоединятся в будущем — это очень важные месседжи», — отметил Долидзе.

В то же время на вопрос, каковы ожидания от предстоящего заседания Совета НАТО-Россия в свете угрожающих сообщений из России и насколько ожидаемо, что Россия откажется от своей политики, Долидзе ответил: «Давайте будем реалистами. Я действительно не жду каких-то переломных изменений от этой первой встречи, что Россия согласится взять назад свое слово, и уберет со стола переговоров тот документ, который она передала для обсуждения США и партнерам по НАТО», — сказал Долидзе.

По словам дипломата, консультации с НАТО на высшем уровне продолжаются.

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«Январь будет очень загружен. Ожидаются встречи, а также визиты, телефонные разговоры. Наша миссия в Брюсселе продолжает консультации со всеми делегациями. Прошлую неделю, несмотря на праздники, НАТО практически не отдыхала. Главным вопросом была Россия, главным вопросом были консультации, и, наконец, не могу не упомянуть наш режим координации с украинцами. Это очень важно, потому что любой шаг, мы — грузинская и украинская делегации координируем друг с другом, чтобы заручиться большей поддержкой. Мы сейчас сидим в одной лодке, очень важно, чтобы друг без друга не возникало каких-то недоразумений. Поэтому эти встречи будут продолжены. После Совета НАТО-Украина я встречусь с послом Украины. На следующей неделе также запланирована встреча глав Сил обороны, на которую приедет командующий нашими Силами обороны Георгий Матиашвили, и мы максимально используем и этот формат. На 26 мая запланировано заседание комиссии НАТО-Грузия, на котором мы ожидаем нового председателя парламента Грузии, а также первого заместителя министра иностранных дел, где мы рассмотрим и оценим годовой план действий. Эта встреча также будет связана с вопросами безопасности», — сказал Виктор Долидзе.

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Переговоры США и РФ

7 января в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО для обсуждения наращивание военной мощи России в Украине и вокруг нее и других вопросов. После этого, в понедельник, 10 января — дата, на которую запланированы переговоры России и США в Женеве — в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Заседание Совета НАТО — Россия (СРН) на уровне послов состоится 12 января. Это подтвердили 4 января в прессслужбе Североатлантического альянса.

На 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.