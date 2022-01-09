AP узнало о новых санкциях США в отношении России при вторжении в Украину

КИЕВ. 9 января. УНН. Администрация президента США Джозефа Байдена в субботу сделала новые, решительные предупреждения России о санкциях, которые она может понести, если продолжит угрозы вторжения в Украину. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на неназванные источники, передает УНН.

Детали

Американские чиновники отметили возможность постепенного изменения решений относительно будущей стратегической позиции Америки в Европе. Но они также заявили, что в случае вмешательства в дела Украины Россия будет подвергнута изнурительным санкциям.

Чиновники заявили, что администрация открыта для обсуждения с Россией вопрос о сокращении возможного будущего развертывания наступательных ракет в Украине и ограничение военных учений США и НАТО в Восточной Европе. Это подтверждает и материал Washington Post, опубликованный накануне.

Тем не менее, они заявили, что в случае вмешательства в дела Украины Россия терпит жестких экономических санкций. Помимо прямых санкций в отношении российских организаций, эти санкции могут содержать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, и потенциально на продукцию иностранного производства, что подпадает под юрисдикцию США.

Контекст

Комментарии прозвучали в тот момент, когда высокопоставленные чиновники США и России готовятся к встрече в Швейцарии в понедельник на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Чиновники заявили, что США готовы обсудить на этих переговорах определенные, ограниченные аспекты своей позиции в сфере европейской безопасности. Но они подчеркнули, что любые сделки будут зависеть от того, Россия устранит угрозы для Украины и что никакие решения не будут приниматься без согласия Украины или НАТО.

И, по их словам, нет никаких шансов, что США сократят свое военное присутствие или арсенал в Восточной Европе, как этого требует Россия.

Ужесточены санкции

Хотя эти комментарии, сделанные журналистам на условиях анонимности во время телефонной конференции, организованной Белым домом, были первым свидетельством готовности к компромиссу по вопросам Украины, они сопровождались угрозами бездействия России в ответ на требования США отступить.

В случае российского вторжения в Украину “мы — в координации с нашими союзниками и партнерами — немедленно наложим серьезные и чрезмерные санкции на экономику России, включая ее финансовую систему и секторы, которые считаются критическими для Кремля”, — сказал другой чиновник.

В дополнение к санкциям на энергоносители и потребительские товары, США и их союзники рассматривают возможность введения запретов на экспорт в Россию передовых электронных компонентов, программного обеспечения и связанных с ними технологий, в которых используется американское оборудование. По словам официальных лиц, Россия может быть включена в группу стран, которые больше всего ограничивают экспортный контроль, наряду с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Это будет означать, что возможности России по получению интегральных схем и продуктов, содержащих интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобальное доминирование американского программного обеспечения, технологий и оборудования в этом секторе. Влияние может распространиться на авиационную технику, станки, смартфоны, игровые приставки, планшеты и телевизоры.

AP отмечает, что такие санкции могут быть направлены против критически важной российской промышленности, включая ее оборонный сектор и гражданскую авиацию, что ударит по высокотехнологичным амбициям России, то разработкам в области искусственного интеллекта, или квантовым вычислениям“.

Издание отмечает, что американские официальные лица проявляют осторожность и не ставят ультиматумы России, одновременно требуя прекращения угроз Украине. Но они также категорически отвергли требования России о том, что НАТО не будет расширяться на восток, а США выведут войска и вооружение из Восточной Европы.

Поиск компромиссов

Несмотря на такую позицию, США и НАТО заявили о готовности искать компромиссы по смежным вопросам.

“Мы думаем, что можем по крайней мере изучить возможность достижения прогресса с русскими”, — сказал один из чиновников в субботу, накануне намеченного на понедельник диалога по вопросам стратегии и безопасности между США и Россией в Женеве. Однако он добавил, что"на этих переговорах не будет взято никаких жестких обязательств“.

Напряжение на украинской границе со стороны РФ

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговоров с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.