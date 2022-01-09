Сегодня состоятся предварительные переговоры России и США

КИЕВ. 9 января. УНН. Предварительные переговоры России и США по вопросам безопасности стартуют уже сегодня, 9 января. Об этом в субботу, 8 января, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга, передает УНН.

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“О том, готова ли Россия к серьезным и честных переговоров, мы не узнаем, пока не приступим к этим дискуссиям, которые начнутся завтра вечером”, — отметил чиновник, добавив, что стороны, вероятно, проведут “предварительную беседу” вечером 9 января, прежде чем перейдут к “основной встречи” 10 января.

“Мы подходим к этим встречам, реалистично оценивая ситуацию, а не с оптимистическим настроем”, — добавил источник, отметив, что основная задача переговоров, чтобы стороны смогли изучить ситуацию, а не прийти к твердым обещаниям.

Венди Шерман встретится с Сергеем Рябковим

“Ничуть не удивлюсь, если российские СМИ начнут сообщать, возможно, еще во время переговоров, что США пошли на всевозможные уступки России. Это намеренная попытка внести раскол среди союзников, частично путем манипуляции”, — считают в американской администрации.

Как сообщил представитель Госдепартамента, заместитель госсекретаря США Венди Шерман вечером 9 января пообщается с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Шерман будет сопровождать начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Джеймс Мингас, Рябкова — заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Перспективы размещения наступательных ракетных систем в Украине

Будут обсуждаться, в частности, перспективы размещения в Украине наступательных ракетных систем, а также будущее ряда ракетных систем в Европе в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это подтверждает и материал Washington Post, опубликованный накануне.

Наконец, Вашингтон готов обсудить возможность взаимных ограничений на масштабы военных учений, которые проводят Россия, а также США и НАТО, цитирует источник агентство AFP.

Переговоры США и РФ

Основная часть переговоров РФ и США по Украине и контролю над вооружениями пройдет в Женеве 10 января.

Заседание Совета НАТО-Россия на уровне послов состоится 12 января, подтвердили 4 января в пресс-службе Североатлантического альянса.

На 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.