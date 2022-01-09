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Кулеба о "гарантиях безопасности" РФ: требования Путина по сфере влияния неправомерны

Кулеба о "гарантиях безопасности" РФ: требования Путина по сфере влияния неправомерны

КИЕВ. 9 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал требования России относительно "гарантий безопасности" к НАТО и США неправомерными. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.

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“Время называть вещи своими именами. Путин требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России, к которой принадлежали бы суверенные соседние государства. Но Холодная война давно завершилась, а вместе с ней сферы влияния. Требования Путина неправомерны и угрожают международному миру и безопасности”, — написал министр.

Напряжение на украинской границе со стороны РФ

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Москва презентовала свой график переговорам с США, НАТО и ОБСЕ по поводу “гарантий безопасности” — в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Европа
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