Сегодня в Женеве состоятся переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности": позиция сторон
КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Женеве состоятся российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности", передает УНН.
Детали
Встреча, как ожидается, начнется в районе 9:00 по местному времени (10:00 по времени Киева) и будет проходить в постпредстве США в Женеве.
Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что переговоры по поводу гарантий безопасности пройдут по трем трекам: двусторонние Россия и США — в Женеве, Россия и НАТО — в Брюсселе заседание Совета запланировано на 12 января, и в Вене — в отношении ОБСЕ, 13 января.
Участники делегаций
Российскую межведомственную делегацию, которая прибыла в Женеву накануне, возглавляют заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны США — первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. С ней в Женеву прибыли заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс и ряд представителей Совета нацбезопасности, Пентагона и американского военного командования. Среди участников с американской стороны значится заместитель помощника госсекретаря США Крис Робинсон, который занимается вопросами, связанными с Евразией.
Также в Женеве будут помощник главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер, начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал Джеймс Мингас.
Осложнения накануне встречи
Накануне встречи, 8 января, администрация президента США Джозефа Байдена сделала новые, решительные предупреждения России о санкциях, которые она может понести, если продолжит угрозы вторжения в Украину.
В ответ на это заявление российская делегация ответила, что “разочарована” сигналами США перед женевскими переговорами.
Переговоры накануне переговоров
9 января состоялись предварительные переговоры российской и американской делегаций, которые длились два часа.
“Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — сказал Рябков журналистам после окончания делового ужина.
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман “отметила приверженности Соединенных Штатов в международных принципов суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы”. При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.
Американская сторона 9 января также заявила, что в США не ожидают прорывов на переговорах с РФ по “гарантий безопасности”.
Российские “гарантии безопасности”
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.
В Госдепартаменте США отметили, что Соединенные Штаты планируют начать переговоры с Россией относительно гарантий европейской безопасности в январе, чтобы снизить напряженность вокруг Украины, вызванную размещением российских военных на ее границе.
Об Украине без Украины?
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.
В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций с РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.