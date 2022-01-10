Сегодня в Женеве состоятся переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности": позиция сторон

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в Женеве состоятся российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности", передает УНН.

Детали

Встреча, как ожидается, начнется в районе 9:00 по местному времени (10:00 по времени Киева) и будет проходить в постпредстве США в Женеве.

Ранее лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что переговоры по поводу гарантий безопасности пройдут по трем трекам: двусторонние Россия и США — в Женеве, Россия и НАТО — в Брюсселе заседание Совета запланировано на 12 января, и в Вене — в отношении ОБСЕ, 13 января.

Участники делегаций

Российскую межведомственную делегацию, которая прибыла в Женеву накануне, возглавляют заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны США — первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. С ней в Женеву прибыли заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс и ряд представителей Совета нацбезопасности, Пентагона и американского военного командования. Среди участников с американской стороны значится заместитель помощника госсекретаря США Крис Робинсон, который занимается вопросами, связанными с Евразией.

Также в Женеве будут помощник главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер, начальник операций при Объединенном комитете начальников штабов ВС США генерал Джеймс Мингас.

Осложнения накануне встречи

Накануне встречи, 8 января, администрация президента США Джозефа Байдена сделала новые, решительные предупреждения России о санкциях, которые она может понести, если продолжит угрозы вторжения в Украину.

В ответ на это заявление российская делегация ответила, что “разочарована” сигналами США перед женевскими переговорами.

Переговоры накануне переговоров

9 января состоялись предварительные переговоры российской и американской делегаций, которые длились два часа.

“Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — сказал Рябков журналистам после окончания делового ужина.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман “отметила приверженности Соединенных Штатов в международных принципов суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы”. При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Американская сторона 9 января также заявила, что в США не ожидают прорывов на переговорах с РФ по “гарантий безопасности”.