Украина требует от Германии немедленно предоставить оборонительное оружие

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от российской агрессии. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет УНН.

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"Мы требуем от светофорного правительства отказаться от существующей - морально абсолютно предосудительной - блокадной позиции и немедленно обеспечить Украину необходимым оборонным вооружением. Мы имеем полное право на самооборону", — заявил Мельник, которого цитирует Oldenburger Onlinezeitung.

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Посол добавил, что лишь "немедленное увеличение поставок оборонительного оружия Украине для повышения ее обороноспособности могло бы изменить правила игры".

"Германия несет такую же историческую ответственность за Украину, как и за Израиль. Поэтому в Киеве ожидают массированой военной поддержки со стороны Германии, чтобы поднять цену готовящейся атаки Путина и предотвратить ее", — подчеркнул дипломат.

По его словам, опасность российского вторжения в Украину остается высокой.

"Эту неминуемую опасность войны нельзя недооценивать в Берлине и относиться к ней легкомысленно", - отметил посол.

Говоря о предстоящих переговорах между Западом и Россией, Мельник отметил что "было бы наивно полагать, что предстоящие переговоры между нашими западными союзниками и Россией приведут к прорыву".

Он предостерег от "политики умиротворения против все более агрессивной России".

По мнению дипломата, это "крайне опасный неверный путь, который может привести Европу к крупной катастрофе". Запад должен "не идти на ленивые компромиссы с Россией за счет украинцев".

"Вместо того, чтобы постоянно обхаживать кремлевского правителя, какие бы новые преступления Москва ни совершала на мировой арене, с Россией нужно обращаться как с прокаженной и изолировать на международном уровне как государство-изгой", — заявил посол.

Добавим

Сегодня в Женеве состоятся первые из серии переговоров Запада и России по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует Кремль.

Накануне, 9 января состоялись предварительные переговоры российской и американской делегаций, которые длились два часа.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины.

Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией нуждается в присутствии Киева за столом переговоров.

В то же время Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния неправомерны.