Европейская система безопасности под угрозой из-за России – министр обороны Швеции

КИЕВ. 10 января. УНН. Политика России несет угрозу всей системе безопасности Европы. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая на национальной конференции "Люди и оборона", пишет УНН со ссылкой на Göteborgs-Posten.

Цитата

"Вся европейская система безопасности подвергается угрозе из-за действий России", - цитирует политика издание.

Детали

Министр подчеркнул, что все страны имеют право на собственный суверенитет в соответствии с принципами ООН. В свою очередь Россия бросает вызов международному праву.

По его словам, Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН должна чувствовать особую ответственность за соблюдение принципов ООН. .

Швеция должна иметь возможность сотрудничать с НАТО, и ЕС является наиболее важной платформой политики безопасности Швеции, продолжил он.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы строить безопасность вместе с другими. Сегодня мы являемся уважаемым партнером, который помогает обеспечивать безопасность. То, что мы делаем, является нашим собственным выбором и основано на решениях шведского парламента. Вот так и должно остаться. В этом вопросе нет места для компромисса", — сказал Хультквист.

Добавим

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон отреагировала на предложенные Россией так называемые гарантии безопасности в Европе. По ее словам, Швеция сама решает свою политику и политику безопасности, а также с кем сотрудничать.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины.

Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией нуждается в присутствии Киева за столом переговоров.

В то же время Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.