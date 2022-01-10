Столтенберг сообщил, о чем НАТО будет говорить с Россией

КИЕВ. 10 января. УНН. В рамках заседания Совет Россия-НАТО сосредоточится на вопросах европейской безопасности, транспарентности, связанной с военной деятельностью, снижения рисков и контроля над вооружениями. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Я приветствую тот факт, что Россия согласилась на наше предложение провести заседание совета Россия-НАТО на этой неделе (12 января — ред.). Это позитивный сигнал. Мы сосредоточим внимание на вопросах европейской безопасности, транспарентности, связанной с военной деятельностью, снижения рисков и контроля над вооружениями”, — сказал Столтенберг.

“Мы выслушаем озабоченности России, но любой конструктивный диалог должен также учитывать нашу озабоченность действиями России. И такой диалог должен проходить в консультации с Украиной, как мы это делаем сегодня”, — добавил он.

Детали

Генсек заявил, что НАТО также проводит консультации с другими партнерами, включая Грузию, Молдову, Финляндию, Швецию и ЕС.

Он также добавил, что союзники едины в поддержке права страны избирать свой путь.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

Сегодня, 10 января, в Женеве проходят российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча проходит перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.