Стефанишина: обсуждения "гарантий безопасности" должны начаться с вывода российских войск

КИЕВ. 10 января. УНН. Россия находится не в той позиции, чтоб ставить условия другим странам, пока ее танки не покинут украинскую границу. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге в Брюсселе перед комиссией Украина-НАТО, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня я намерена прояснить ситуацию в области безопасности вдоль границ и на территории Украины, в том числе речь идет о выполнении Минских и Нормандских соглашений. Требование России к союзникам не является переговорной позицией. Агрессор не в той позиции, чтоб ставить условия до тех пор, пока российские танки не покинут украинскую границу", - сказала вице-премьер.

"Мы видим, как Россия пытается перевести разговор в другое русло, угрожая новой войной, не продвигаясь ни на шаг вперед в мирном урегулировании в рамках Минского и Нормандского формата. Россия пытается навязать свою повестку дня вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждения гарантий безопасности должны начаться с вывода российских войск с украинской территории", - добавила она.

Детали

По мнению Стефанишиной, требования России направлены на подрыв основных принципов функционирования демократических стран и принципов НАТО.

Украина считает, что Россия неверно представляет себе ситуацию и надеется на страны НАТО, их единство и способность обеспечить безопасность в Европе, добавила она.

Добавим

10 января в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина-НАТО.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины.

Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией нуждается в присутствии Киева за столом переговоров.

В свою очередь Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.