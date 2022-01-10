Генсек НАТО: переговоры с Россией не решат всех проблем

КИЕВ. 10 января. УНН. Переговоры с Россией, запланированные на текущей неделе в Женеве, Брюсселе и Вене о “гарантиях безопасности”, не решат всех проблем. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Я приветствую встречу, которая пройдет сегодня, и на этой неделе — встречу СРН и встречу в Женеве между США и Россией. Но я не думаю, что эти встречи решат все проблемы. Мы надеемся, что нас ждет определенный путь вперед — мы договоримся о проведении ряда встреч, сформируем процесс, так что было бы нереалистично ожидать, что мы всё решим на этой неделе", - сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО также призвал быть готовыми к тому, что Россия вновь захочет применить силу, пойдет по пути конфронтации вместо пути сотрудничества.

“Поэтому мы должны послать четкий сигнал России, что мы — едины, что будут серьезные политические и экономические издержки для России, если она решит снова применить силу против Украины”, — добавил он.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

Сегодня, 10 января, в Женеве проходят российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча проходит перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.