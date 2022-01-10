Украина отреагировала на ситуацию в Казахстане: обратила внимание на развертывание российских войск в стране

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины в понедельник обнародовало заявление о развитии ситуации в Республике Казахстан. Дипломаты приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

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“Министерство иностранных дел внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения”, - говорится в заявлении МИД.

Дипломаты подчеркивают, что для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и избежать дальнейшего насилия.

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока”, - сказано в заявлении.

Детали

В МИД также заявили, что продолжат защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину.

Дипведомство держит на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы, добавили дипломаты.

Они напомнили о рекомендациях гражданам Украины сейчас оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним

Накануне первый самолет из охваченного протестами Казахстана прибыл в Украину. На борту находилось 33 украинских гражданина.

Сообщалось, что погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет. Украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отменены авиарейсов не могут покинуть страну. По состоянию на 9 января наибольшее количество украинцев находилось в Алматы - 116 человек.

Дополнение

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Во многих городах была напряженная обстановка. ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику "миротворческие силы", в частности - из России.