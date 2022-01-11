США в декабре одобрили военную помощь Украине на 200 млн. долларов - CNN

КИЕВ. 11 января. УНН. Администрация США одобрила дополнительную военную помощь Украине в размере 200 млн. США, сообщила корреспондент CNN Кайли Этвуд со ссылкой на четыре источника, передает УНН.

Цитата

“Администрация (президента США Джо) Байдена тайно одобрила дополнительные 200 млн. долларов военной помощи Украине в конце декабря [2021 года]”, — написала Этвуд в Twitter"

Не уточняется, что именно вошло новый пакет мер.

Детали

CNN добавляет, что благодаря пакету безопасности передача большей части того самого оборонного оборудования, которое США оказывало в прошлом, включительно со стрелковым оружием и боеприпасами, радиоприемниками, медицинским оборудованием, запасными частями и другой продукцией.

Отмечается, что пакет был утвержден лишь за несколько недель до начала переговоров США и Россия.

Два источника CNN, что ранее в этом месяце администрация президента США не публично уведомила Конгресс о новом пакете помощи. CNN также сообщает, что несколько чиновников узнали о пакете помощи.

Добавим

11 декабря NBC со ссылкой на источники сообщало, что США подготовили пакет военной помощи Украине на сумму 200 млн. США, но приостановили процесс ее поставки, чтобы предоставить возможность дипломатического урегулирования ситуации между Россией и Украиной. При этом американская администрация рассматривала другие меры военной помощи, включая их расширенный пакет, в случае российского вторжения.

18 декабря советник Байдена сообщил, что США рассматривают пакеты расширенной военной помощи Украине.

Байден во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 7 декабря заявил, что Вашингтон усилит военную помощь Киеву в случае вторжения России.

В декабре Госпогранслужба Украины сообщила, что США выделят 20 млн. долларов на укрепление границ с Россией и Беларусью.