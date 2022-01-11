Главнокомандующий ВСУ: в случае вторжения РФ военные будут защищать Украину до последней капли крови

КИЕВ. 11 января. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина пристально следит за действиями России и у границ. В случае полномасштабного вторжения, военные будут защищать страну до последней капли крови. Об этом он рассказал в интервью Sky News, передает УНН.

Залужный рассказал, что военные внимательно расследуют и анализируют действия российских сил вблизи границы, но сказал, что “неуместно” публично делиться тем, что ему известно об их намерениях.

Цитата

“У меня есть родина, которую мне нужно защищать, и у меня есть вооруженные силы, которые должны быть готовым защищать нашу страну. Также могу добавить, что мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови”, — сказал Залужный.

Детали

По его словам, украинские вооруженные силы уже давно находятся в боевой готовности, только уровень опасности повышается или снижается.

На вопрос смогу ли ВСУ противостоять крупномасштабному российскому вторжению Залужный ответил: “Мы отражаем наступление с 2014 года”.

Залужный также дал понять, что он знает, что Украине придется столкнуться с любыми дальнейшими военными действиями России без перспективы того, что силы НАТО вступят в бой вместе с ними.

“Я как главнокомандующий несу ответственность за свою страну и свои вооруженные силы в частности. Я не питаю никаких иллюзий и не жду дара от Бога. Я сражался и готовил свои вооруженные силы”, — сказал он.

Он заявил, что в Украине есть ряд иностранных учебных миссий, предлагающих помощь, в том числе одна с участием около 100 британских военнослужащих, которая обучила около 20 000 украинских военнослужащих.

Дополнение

Ранее в НАТО заявили, что наращивание российской военной мощи вблизи Украины постепенно продолжается.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. Военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.