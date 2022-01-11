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Посол Украины призвал нового канцлера Германии повлиять на Путина

Посол Украины призвал нового канцлера Германии повлиять на Путина

КИЕВ. 11 января. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство нового немецкого канцлера Олафа Шольца не соглашаться с “гарантиями безопасности” России и заставить президента РФ Владимера Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает УНН.

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“Сегодня нам нужно личное руководство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить (российского) президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это будет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики”, — сказал Мельник.

Дополнение

Андрей Мельник заявлял, что Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от российской агрессии.

Также он призвал ФРГ окончательно отказаться от “Северного потока-2”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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