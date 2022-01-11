Посол Украины призвал нового канцлера Германии повлиять на Путина

КИЕВ. 11 января. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал правительство нового немецкого канцлера Олафа Шольца не соглашаться с “гарантиями безопасности” России и заставить президента РФ Владимера Путина сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает УНН.

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“Сегодня нам нужно личное руководство канцлера Олафа Шольца, чтобы заставить (российского) президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это будет лакмусовой бумажкой для новой внешней политики”, — сказал Мельник.

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Андрей Мельник заявлял, что Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от российской агрессии.

Также он призвал ФРГ окончательно отказаться от “Северного потока-2”.