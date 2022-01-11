Ни один член НАТО не желает вести переговоры о политике открытых дверей с Россией – посол США

КИЕВ. 11 января. УНН. Все члены Альянса привержены политике открытых дверей и не намерены обсуждать ее. Об этом сказала журналистам постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит на брифинге перед советом Россия-НАТО, передает корреспондент УНН.

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“В ходе наших предыдущих консультаций и встреч с союзниками в Североатлантическом совете и на других форумах стало совершенно ясно, что ни один из союзников внутри альянса НАТО не желает сдвинуться с места или вести переговоры о чем-либо, что касается политики открытых дверей НАТО. Приверженность альянсов статье 10 Вашингтонского договора остается твердой, и я не могу представить себе ни одного сценария, в котором это обсуждалось бы”, — сказала посол.

Детали

Ее спросили о требовании России денонсировать решения Бухаресткого саммита 2008 года.

“Саммит 2008 года был саммитом, на котором Североатлантический союз сделал очень твердое заявление об открытых дверях НАТО и конкретно говорил о расширении в отношении Украины и Грузии, не о том, будет ли это, а о том, когда это случится. Что касается дебатов о будущем политики открытых дверей НАТО. Позвольте мне еще раз повторить, что эта тема обречена на неудачу, что не будет никаких переговоров по поводу политики открытых дверей НАТО”, — подчеркнула Смит.

Дополнение

Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой “гарантий безопасности”.

Сегодня заместитель госсекретаря США Венди Шерман проинформировала Североатлантический совет о вчерашней дискуссии с Россией.

Завтра, 12 января, в Брюсселе планируют провести заседание Совета Россия-НАТО.