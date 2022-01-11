В США озвучили ожидания от завтрашнего совета Россия-НАТО

КИЕВ. 11 января. УНН. В США ожидают единой позиции союзников во время завтрашнего заседания совета Россия-НАТО. Об этом сказала журналистам постоянный представитель США при НАТО, Посол Джулианна Смит на брифинге перед советом Россия-НАТО, передает корреспондент УНН.

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“Чего мы можем ожидать от совета Россия-НАТО завтра, так это того, что завтра все союзники войдут в зал, объединенные вокруг нескольких вещей. Они едины действовать решительно, если Россия решит продолжить агрессию против Украины. И они ясно дали это понять в различных заявлениях”, — сказала посол.

Детали

По ее словам, союзникик также едины в своем стремлении прямо к диалогу.

“После сегодняшних дискуссий, я думаю, все мы чувствуем, что готовы к завтрашнему разговору”, — добавила она.

Дополнение

Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой “гарантий безопасности”.

Сегодня заместитель госсекретаря США Венди Шерман проинформировала Североатлантический совет о вчерашней дискуссии с Россией.

Завтра, 12 января, в Брюсселе планируют провести заседание Совета Россия-НАТО.