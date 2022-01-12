Изменения в закон об иммиграции и план коммуникации по евроатлантической интеграции: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 января, планирует рассмотреть ряд законопроектов и постановлений, среди которых, в частности, о внесении изменений в закон "Об иммиграции" и об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

На заседании Кабмин рассмотрит проект акта о внесении изменений в Закон Украины "Об иммиграции". Основными положениями акта являются, в частности, усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмены разрешения на иммиграцию и вида на постоянное жительство, а также усиление мер противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение.

Проекты постановлений Кабмина

Члены правительства рассмотрят такие постановления:

О внесении изменений в пункт 5 Порядка использования наркотических средств и психотропных веществ во время дрессировки служебных собак для розыска таких средств и веществ

Об утверждении Порядка присуждения степени доктора философии и отмене решения разового специализированного ученого совета учреждения высшего образования, научного учреждения о присуждении степени доктора философии

Проекты распоряжений Кабмина

Правительство рассмотрит, в частности, такие распоряжения:

О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков

О подписании Двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2022-2023 гг.

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года. Среди задач, в частности:

Внедрение системы обучения должностных лиц государственных органов, учреждений, организаций, местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции



Разработка и внедрение подходов по противодействию дезинформации, враждебной пропаганде и нейтрализации негативных стереотипов в отношении евроатлантической интеграции



Проведение публичных мероприятий по вопросам евроатлантической интеграции



Внедрение механизма межведомственной координации информационного взаимодействия по вопросам евроатлантической интеграции

О выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, которые погибли (умерли) во время участия в АТО/ООС, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в указанных операциях и мероприятиях.

Дополнения

В прошлом году утвердили Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины.