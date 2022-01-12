Сегодня в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО: говорить будут об Украине

КИЕВ. 12 января. УНН. В среду, 12 января, в штаб-квартире НАТО состоится заседание Совета Россия-НАТО. Предметом обсуждений станет ситуация с безопастностью в Европе, в частности вблизи Украины, пишет УНН.

Цитата

"Совет Россия-НАТО соберется сегодня, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее", — сообщает пресс-служба Альянса.

Детали

Сама встреча, согласно распространенной ранее повестке дня, стартует в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву).

В 13:30 по Брюсселю (14:30 по Киеву) ожидается пресс-конференция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания.

Добавим

Накануне заместитель госсекретаря США Венди Шерман проинформировала Североатлантический совет относительно дискуссии с Россией в Женеве.

В США отметили, что политика открытых дверей НАТО не станет предметом обсуждения с Россией на заседании совета.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. К требованиям Москвы относятся: запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия касательно Украины в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

Со своей стороны Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина в отношении сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча состоялась перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.