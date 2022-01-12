Глава делегации США рассказала Евросоюзу о переговорах с РФ перед Советом Россия-НАТО

КИЕВ. 12 января. УНН. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман представила Комитету по политике и безопасности ЕС отчет о переговорах с Россией в Женеве и обсудила российское военное наращивание на границе Украины. Об этом сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, пишет УНН.

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“Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась... в Брюсселе с послами из Комитета по политике и безопасности ЕС, чтобы обсудить неспровоцированное наращивание Россией военного присутствия на границе Украины и представить отчет о российско-американском диалоге по стратегической стабильности, который состоялся... в Женеве”, — сказано в заявлении пресс-секретаря от 11 января.

Детали

По его словам, на встрече была подчеркнута приверженность США тесному сотрудничеству с ЕС и его государствами-членами для совместного решения озвученной проблемы.

Стороны подтвердили неизменную поддержку Соединенными Штатами и ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Заместитель секретаря поблагодарила Комитет за их работу, направленную на то, чтобы любое дальнейшее военное вторжение России в Украину привело к серьезным издержкам, включая скоординированные экономические меры, для Российской Федерации”, — сообщил пресс-секретарь.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращени военных учений вблизи ее границ. Диалог происходит как с США, так и в рамках НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).

10 января в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России по “гарантиям безопасности”, которых требует Москва. Диалог длился более семи часов. США по итогам заявили, что не позволят никому “закрыть двери” НАТО для любой страны.

Накануне заместитель госсекретаря США Венди Шерман проинформировала Североатлантический совет в НАТО о дискуссии с Россией в Женеве.

Сегодня, 12 января, в Брюсселе ожидается продолжение диалога с РФ в рамках Совета Россия-НАТО.