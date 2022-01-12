"Перед лицом угроз со стороны РФ": Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности

КИЕВ. 12 января. УНН. Перед лицом угроз со стороны России Европейский Союз должен оставаться твердым, единым и действовать. При этом необходимо вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе на основе международного права. Об этом заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Боррель отметил, что Россия угрожает Украине и ставит под вопрос архитектуру безопасности Европы. И что на этой неделе в Бресте (Франция) встречаются министры иностранных дел и обороны ЕС.

Цитата:

"Во время неформальных встреч министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Бресте мы будем работать над конкретной ролью и вкладом ЕС. Нам нужно прийти с четкими позициями в отношении того, чего мы хотим достичь в этих дискуссиях об архитектуре европейской безопасности, и, более того, с четкими действиями и вкладами. Для достижения этой цели мы, европейцы, должны объединиться и сформулировать свой ответ на случай, если Россия выполнит свои угрозы Украине или более широкому порядку европейской безопасности", - отметил глава дипломатии ЕС.

"Что касается сути, то, конечно, можно обсудить с Россией механизмы безопасности в Европе и способы их улучшения.

Первая задача будет состоять в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности, вытекающим из Хельсинкской хартии, Парижской хартии, соглашения между НАТО и Россией или Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия.

Во-вторых, создание более эффективного механизма урегулирования кризисов с Россией, в чем ЕС имеет большой опыт. При наличии доброй воли можно добиться прогресса в этой области.

В-третьих, это создание постоянных и оперативных механизмов предотвращения конфликтов и мер по укреплению доверия, с тем чтобы поведение всех сторон не было неверно истолковано, особенно в отношении военных маневров", - указал Боррель.

Детали

Блог главы дипломатии ЕС был опубликован в то время, как в европейских стлицах и городах проходят переговоры РФ с США, а также в рамках НАТО и ОБСЕ по "гарантиям безопасности", которых требует Москва.

Боррель отметил, что Россия обратилась к США и НАТО с предложениями о будущем безопасности в Европе, "противоречащими принципам европейской архитектуры безопасности". Они сопровождаются наращиванием военной мощи на границе Украины и открытой угрозой со стороны России начать военные действия, если эти требования не будут выполнены, отметил он.

"Амбиции российских властей — бросить вызов политическому порядку и порядку в области безопасности, родившемуся после холодной войны. Москва хочет вернуться к учредительному акту НАТО-Россия от 1997 года, который сопровождал расширение НАТО за счет Центральной и Восточной Европы; Парижской хартии 1990 г., которая кодифицировала принципы европейской безопасности после окончания холодной войны", - указал Боррель.

С его слов, есть три принципа, которые Россия ранее принимала, а теперь ставит под сомнение. И что бросая вызов фундаментальному принципу относительно права каждого государства свободно выбирать, принадлежать или не принадлежать к какой-то международной организации и быть ли участником договоров или союзов, как это признано Парижской хартией, "Москва действует как ревизионистская держава". "В глазах России этот запрет будет распространяться не только на страны бывшего Советского Союза, но и на страны-члены ЕС, такие как Швеция или Финляндия", - считает Боррель.

"Второе и третье — неприменение силы и уважение территориальной целостности всех государств. Россия нарушает эти три фундаментальных принципа в Украине, как уже сделала в Грузии. И Россия не просто делает заявления, но и сопровождает это усилением военного давления на границе с Украиной и угрозой Киеву новой интервенции, если ее требования не будут выполнены в полном объеме", - добавил глава дипломатии ЕС.

Кроме того, считает он, Россия хочет изобразить Европейский союз как неуместный и настаивать на стратегическом разрыве связи между Соединенными Штатами и Европой. "Она также добивается нашего признания ее решающего влияния на Украину и Беларусь, не говоря уже о Центральной Азии. Тот факт, что Центральная Азия входит в заявленный периметр безопасности России, подтверждает, что вопрос о НАТО является предлогом, поскольку ни одно центральноазиатское государство не является кандидатом в члены НАТО", - добавил Боррель.

Но такие ее цели, отметил еврочиновник, явно неприемлемы. "Но почему мы все равно должны обсуждать это с Москвой? Во-первых, потому что молчание никогда не поможет. На этой неделе состоялась первая серия дискуссий: в понедельник между США и Россией в Женеве, после которых идут переговоры Россия-НАТО в среду в Брюсселе. Позиции остаются далекими друг от друга, но мы можем предвидеть продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС продолжит играть свою полную роль", - указал Боррель.

Также он коснулся темы отношений между ЕС и Россией, напомнив, что лидеры ЕС уже заявили, что любые дальнейшие действия против Украины повлекут за собой реальную цену и огромные последствия. "Помимо принятия скоординированного набора санкций, мы также должны быть готовы ускорить различные направления действий в рамках общей схемы "оттеснения, сдерживания и вовлечения" (pushing back, containing and engaging) России", - отметил Боррель.

Он отметил, что хоть блок и не является военным союзом, но у ЕС есть пути и средства для продвижения его интересов безопасности и интересов его партнеров.

"Это включает в себя готовность к расширению нашей работы по противодействию дезинформации и киберугрозам, исходящим из России; укреплению нашей устойчивости и энергетической безопасности за счет более быстрого развития возобновляемых источников энергии в нашем доме (внутри ЕС - ред.) и большей диверсификации маршрутов и источников импорта; и усилить нашу поддержку Украины и ее суверенитета, чтобы она могла лучше противостоять давлению России", - указал глава дипломатии ЕС.

"Вместе с НАТО и ОБСЕ Европейский Союз является ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности. Нам нужно воспользоваться возможностью этого кризиса с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом", - подытожил Боррель.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения о безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращени военных учений вблизи ее границ.

10 января в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России по “гарантиям безопасности”, которых требует Москва. Диалог длился более семи часов. США по итогам заявили, что не позволят никому “закрыть двери” НАТО для любой страны.

Диалог происходит как с США, так и в рамках НАТО (12 января) и ОБСЕ (13 января).